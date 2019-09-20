Гривна стремительно дорожает перед выходными: свежий курс

20.09.2019 10:50

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 20 сентября, передает Гордон.

Гривна к доллару США укрепилась на пять копеек – с 24,67 грн/$ до 24,62 грн/$.

Курс гривны к евро повысился на три копейки: с 27,27 грн/€ до 27,24 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался прежним – 3,83 грн/10 руб.