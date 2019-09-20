Массовое отравление в Тернопольской области: пострадали 10 деток

20.09.2019 09:21

В Тернопольской области от вспышки кишечной инфекции пострадали десять детей. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского областного лабораторного центра в Facebook в четверг, 19 сентября, передает Корреспондент.

В ходе эпидрасследования установлено, что десять детей, посещающих сельский детсад и школу наблюдаются расстройства состояния здоровья.

"К Тернопольскому областному лабораторному центру поступили срочные сообщения о случаях острой кишечной инфекции среди детей села Новоселка, Залещицкого района", - говорится в сообщении.

Также не исключается, что вероятными факторами, которые вызвали заболевания могли быть вода и пищевые продукты. Расследование продолжается.