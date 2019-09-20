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Массовое отравление в Тернопольской области: пострадали 10 деток
20.09.2019 09:21
В Тернопольской области от вспышки кишечной инфекции пострадали десять детей. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского областного лабораторного центра в Facebook в четверг, 19 сентября, передает Корреспондент.
В ходе эпидрасследования установлено, что десять детей, посещающих сельский детсад и школу наблюдаются расстройства состояния здоровья.
"К Тернопольскому областному лабораторному центру поступили срочные сообщения о случаях острой кишечной инфекции среди детей села Новоселка, Залещицкого района", - говорится в сообщении.
Также не исключается, что вероятными факторами, которые вызвали заболевания могли быть вода и пищевые продукты. Расследование продолжается.
Теги: Донбасс, дети, отравление, Тернопольская область
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