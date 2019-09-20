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Нардепы утвердили закон о реформе госслужбы
Верховная Рада в четверг, 19 сентября, приняла во втором чтении и в целом законопроект №1066 о реформе государственной службы, которая, по мнению его авторов, необходима для перезагрузки власти, сообщает ЛБ.
"За" проголосовали 228 депутатов при 226 минимально необходимых. Слуга народа дала только 224 голоса, оставшиеся четыре - внефракционные мажоритарщики.
Этим законопроектом вносятся изменения в законы О центральных органах исполнительной власти, О Кабинете министров Украины, О государственной службе и ряд других нормативных актов.
Законопроект предполагает упрощение порядка принятия на госслужбу и увольнения с нее, а также повышение ответственности госслужащих за результаты их работы, так называемый KPI.
Депутаты решили ввести возможность контрактной формы прохождения государственной службы.
Также ликвидируются надбавки за ранг государственного служащего и выплаты за дополнительную нагрузку.
Будет существенно снижена роль Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в предоставлении предложений по назначению и увольнению госслужащих категории А.
"При подготовке ко второму чтению мы учли принципиальные моменты. Это в первую очередь социальная защита государственных служащих. Мы оставили то, что действие Кодекса законов о труде на них распространяется. У них появляются гарантии, связанные с отпусками, больничными и т.д. Также мы поработали над контрактами в госслужбе, урегулировали, что 7% госслужбы может быть на контракте, это примерно 14-15 тысяч человек. То есть снимаются опасения, что будет какая-то параллельная госслужба", - заявил во время представления законопроекта депутат Александр Корниенко.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятый в 2015 году закон О государственной службе на практике оказался невзвешенным и излишне бюрократичным, в связи с чем необходимы безотлагательные комплексные мероприятия по реформированию существующей системы государственной службы.
В то же время оппозиционерка Иванна Климпуш-Цинцадзе из Европейской солидарности сказала, что принятый законопроект "закрепощает госслужбу под политические хотелки".
Теги: Донбасс, закон, реформа, нардепы
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