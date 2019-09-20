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Названы средства, помогающие снижать давление

20.09.2019 13:48
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Названы средства, помогающие снижать давление

Справиться с недугом помогут справиться травы, ягоды и пряности.

Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Это очень удобно. Во-первых, оно не всегда оказывается доступным, а во-вторых препараты, которые помогают бороться с гипертонией, нередко сопряжены побочными эффектами.

Справиться с недугом помогут справиться травы, ягоды и пряности. При этом такие растения, как брусника, барбарис, валериана, укроп или малина обладают мочегонным действием, активизируют выведение натрия из организма натрий.
Эти средства к тому же обладают успокоительным эффектом.

Справиться с высоким артериальным давлением поможет свежевыжатый (разбавленный водой) сок из свеклы и моркови — в таком напитке много калия и он быстро выводит соль из организма.

Эксперты также дали совет, что помочь при гипертонии может пустырник, листья березы или пастушья сумка.

Но стоит помнить, что народные средства — лишь вспомогательные



Теги: Донбасс, давление, ягоды, пряность
 
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