Остался ровно год: в Кабмине озвучили официальную дату старта рынка земли в Украине

20.09.2019 14:31

Как передает replyua.net, политолог Евгений Магда в своем блоге представил подборку новостей 19 сентября. На Банковой прошел митинг «Нет – капитуляции», перед Офисом президента собралось больше 3 тысяч киевлян. Владимир Зеленский заявил, что право покупать сельскохозяйственную землю в Украине будут украинские граждане и компании.



Алексей Гончарук заявил, что официальной датой открытия рынка земли в Украине станет дата 1 октября 2020 года. Виталий Кличко обратился в парламент с инициативой о роспуске Киевсовета. Винницкую ОГА возглавил Владислав Скальский, а Николаевскую – Александр Стадник.



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