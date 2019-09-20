«Ожидаются заморозки»: в пятницу Украину накроют дожди, а температура воздуха опуститься до 0 градусов

20.09.2019 08:38

Как передает Укргидрометцентр, в пятницу, 20 сентября, Украину накроют дожди, а температура воздуха опуститься до 0 градусов, пишет replyua.net. В частности сообщается, что завтра местами будут идти дожди, а в большинстве областей, кроме юга, ночью в субботу на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°, днем – до 17 градусов тепла, в воскресенье на большей части территории страны повышение температуры на 2-4°.



Отметим, в пятницу в Украине пройдут дожди. А уже в субботу будет без осадков, лишь в восточной части, в воскресенье также и на севере Левобережья местами небольшой дождь. Кроме этого, синоптики сообщают, что 20-21 сентября ночью 1-9° тепла, в Карпатах в воздухе ожидаются заморозки 0-3°, днем 10-17° тепла ; в воскресенье в Украине, кроме восточной части, повышение температуры на 2-4°. Напомним, ранее мы писали о том, что октябрь в этом году будет очень контрастным месяцем, и в отдельные дни ожидается очень комфортная и тёплая погода. Начало месяца будет тёплым практически во всех областях. При этом до 9 октября в южных регионах столбик термометра будет повышаться до 22 градусов в дневные часы.