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Президент подписал закон об антикоррупционном суде

20.09.2019 15:12
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Президент подписал закон об антикоррупционном суде

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде.

Такая информация появилась на сайте парламента.

Согласно подписанному закону, подсудность ВАКС распространяется на уголовные производства, сведения по которым в ЕРДР были внесены со дня начала работы ВАКС; на криминальные производства, расследование которых ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины и завершения прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.



Теги: Донбасс, президент, закон, Антикоррупционный суд
 
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