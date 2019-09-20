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Президент подписал закон об антикоррупционном суде
20.09.2019 15:12
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде.
Такая информация появилась на сайте парламента.
Согласно подписанному закону, подсудность ВАКС распространяется на уголовные производства, сведения по которым в ЕРДР были внесены со дня начала работы ВАКС; на криминальные производства, расследование которых ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины и завершения прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.
Теги: Донбасс, президент, закон, Антикоррупционный суд
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