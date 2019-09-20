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Российские наемники пошли на смертоносные провокации по всему Донбассу

20.09.2019 12:50
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Российские наемники пошли на смертоносные провокации по всему Донбассу

 Гибридная армия Российской Федерации развязала вооруженные противостояния практически по всей линии фронта в районе 10 населенных пунктов на временно оккупированном Донбассе. За прошедшие сутки, 19 сентября, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 13 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает https://www.dialog.ua/. Зафиксировано, что оккупанты РФ обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями видов оружия. В частности, гибридная армия использовала минометы калибра 82 мм.  А также террористы "Л/ДНР" атаковали позиции Вооруженных сил Украины из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. От атак противника из минометов калибра 82 мм пострадали защитники Украины недалеко от Николаевки, Богдановки, Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки.  Кроме того, бои гремели вблизи Золотого, Орехово, Луганского, Травневого и Новолуганского. Согласно сводке штаба ООС, за минувшие сутки потерь у армии Украины в результате вражеских обстрелов не было.
 



Теги: Донбасс, наемники, провокации
 
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