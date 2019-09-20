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«Слуги народа» провалили голосование за важный законопроект: такое произошло впервые
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил голосование за законопроект о прослушке нардепов, когда увидел, что голосов не хватит, но оказалось слишком поздно.
Впервые за все время работы девятого созыва Верховной Рады Украины спикер Дмитрий Разумков остановил голосование, когда увидел, что законопроект, который был предложен им к одобрению, не сможет набрать необходимое количество голосов.
В материале говорится, что инцидент произошел вечером 19 сентября, когда парламентарии голосовали во втором чтении за проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства», который был зарегистрирован под номером 1009.
Перед началом голосования Разумков несколько раз попросил нардепов поддержать законопроект, что разозлило многих из них. После этого спикер и вовсе остановил голосование, поскольку понял, что голосов не хватит.
Сам Разумков заявил. что голосование остановилось до окончания отчета, однако из видеозаписи видно, что голосование состоялось. За проект закона отдали свои голоса всего 196 народных депутатов.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, законопроект, голосование, Слуга народа
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