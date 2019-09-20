Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Слуги народа» провалили голосование за важный законопроект: такое произошло впервые

20.09.2019 11:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Слуги народа» провалили голосование за важный законопроект: такое произошло впервые

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил голосование за законопроект о прослушке нардепов, когда увидел, что голосов не хватит, но оказалось слишком поздно.

Впервые за все время работы девятого созыва Верховной Рады Украины спикер Дмитрий Разумков остановил голосование, когда увидел, что законопроект, который был предложен им к одобрению, не сможет набрать необходимое количество голосов.  

В материале говорится, что инцидент произошел вечером 19 сентября, когда парламентарии голосовали во втором чтении за проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства», который был зарегистрирован под номером 1009.

Перед началом голосования Разумков несколько раз попросил нардепов поддержать законопроект, что разозлило многих из них. После этого спикер и вовсе остановил голосование, поскольку понял, что голосов не хватит.

Сам Разумков заявил. что голосование остановилось до окончания отчета, однако из видеозаписи видно, что голосование состоялось. За проект закона отдали свои голоса всего 196 народных депутатов.

Источник : https://politeka.net 



Теги: Донбасс, законопроект, голосование, Слуга народа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх