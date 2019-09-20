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Стало известно, как в УЕФА решили назвать третий еврокубковый турнир

20.09.2019 16:27
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Планы УЕФА по организации третьего еврокубкового турнира становятся все зримее и реальнее. Итак, еще один футбольный турнир в Европе (после Лиги чемпионов и Лиги Европы) получит название Лига Конференций. И первый старт намечен на сезон-2021/2022, как передает портал 90min со ссылкой на Bild. 

Формат проведения Лиги конференций будет похож на формат Лиги чемпионов. 32 команды разобьют на восемь групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций. 

Команды, занявшие вторые места, будут играть с третьими командами из группового этапа Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира. Победитель Лиги конференции напрямую выйдет в розыгрыш Лиги Европы следующего сезона.



Теги: Донбасс, УЕФА, турнир
 
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