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Стало известно, на сколько уменьшилась численность населения в Украине

20.09.2019 08:21
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Стало известно, на сколько уменьшилась численность населения в Украине

В течение января-июля 2019 года численность населения в Украине уменьшилась на 162,9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Главной службы статистики Украины.

Численность населения в Украине, по оценке, на 1 августа 2019 года составила 41 990,3 тыс. человек. «Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 51 живорожденный», – говорится в сообщении.

Источник : https://dnews.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, население, число
 
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