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Украина начала импортировать белорусскую электроэнергию

20.09.2019 20:32
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Украина начала импортировать белорусскую электроэнергию

В группе «Нафтогаз» приступили к импорту электрической энергии из Беларуси, которую будут продавать на рынке Украины. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сегодняшнем сообщении пресс-службы компании.

«Группа «Нафтогаз» задействует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В том числе, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с «Белэнерго», - заявил директор по интегрированию газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов. ПО его словам, импортируемые объемы компания уже успела реализовать на балансирующем рынке и на рынке «на сутки вперед». Кроме того, в компании напомнили, что с 1 июля в Украине функционирует новый рынок электрической энергии. На протяжение двух месяцев Украина импортировала около 586 млн кВт ∙ ч электроэнергии.

Не так давно стало известно, что в Украине снизили тарифы на электричество. С 1 сентября тарифы на электроэнергию для населения снизились на 20 копеек. Более того, есть шансы, что с 1 октября цены упадут еще на 10 копеек.



Теги: Украина, Донбасс, электроэнергия
 
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