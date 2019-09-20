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Украинцам предстоят дополнительные выходные: когда будем отдыхать?
Кто-то из великих однажды сказал: "Хорошо работать могут только те, кто хорошо отдыхает". Отдых - это восстановление сил и энергии. Это балансировка жизни. Без качественного отдыха невозможен качественный рабочий процесс. И те, кто считает, что отдых – это бегство от дел, тот впадает в глубокое заблуждение.
Выходные в октябре 2019 года
Одиннадцать дополнительных выходных получили жители Украины в 2019 году, благодаря государственным и религиозным праздникам. Соответствующее решение, предложенное Министерством социальной политики, принял Кабинет министров Украины на своем заседании в начале года, а именно 10 января, сообщает Униан.
Так, во второй месяц осени, в октябре 2019 года, украинцев ожидают большие выходные, поскольку в этом месяце будет сразу два праздника.
14 октября уже пятый год будут отмечать День защитник Украины. Напомним, что этот государственный праздник был установлен в 2014 году, а с 2015 года этот день является выходным и нерабочим днем согласно Указу экс-президента Украины Петра Порошенко. Также 14 октября отмечают День Украинского казачества.
Соответственно, будет три выходных дня подряд: 12, 13 и 14 октября.
Кроме того, по православному календарю это также большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Общеизвестным признаком Покрова является то, что она покрывает землю или листьями, или снегом.
Всего в октябре выходные выпадают на такие числа: 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 26 и 27 октября.
Общее количество рабочих дней в октябре – 22.
Кстати, в 2019 году сентябрь, октябрь и ноябрь имеют равное количество выходных - в каждом месяце их будет по 9. Начнется осень в воскресенье, а закончится в субботний день.
Отметим также, что 2019 год преподносит аналогичные выходные "границы" и зиме - декабрь начнется в воскресенье, а февраль 2020-го закончится в субботу. Такая выходит календарная магия.
Источник : https://from-ua.com/
Теги: Украина, Донбасс, выходные
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