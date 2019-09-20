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Украинские синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

20.09.2019 19:13
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Украинские синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

В Украине 21 сентября по прогнозу синоптиков ожидается переменная облачность в большинстве областей, дожди только частично на западе. Температура воздуха будет +12 +15, ночью — +3+5.

Эксперты прогнозируют, что в субботу в Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны дожди. Температура воздуха днем достигнет +12+14, ночью ожидается +3+5.

По данным гидрометеоцентра, в воскресенье, 22 сентября, в Украине потеплеет. На западе ожидается переменная облачность, там температура воздуха днем поднимется до +18+20. В Закарпатской области ожидается повышение температуры воздуха до +19+21.

В центре Украины без осадков, температура воздуха днем достигнет +17+19, ночью ожидается +7+9.

На Востоке пройдут дожди, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях температура воздуха днем достигнет +12+14, ночью ожидается +3+5.

Юг Украины ожидается солнечным. Температура воздуха днем достигнет +18+21, ночью ожидается +6+8.

Источник : https://donpress.com/



Теги: Донбасс, выходные, прогноз погоды
 
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