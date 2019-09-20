- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Президент подписал закон об антикоррупционном суде15:12
- Уничтожают лес. В Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной"14:53
- Остался ровно год: в Кабмине озвучили официальную дату старта рынка земли в Украине14:31
- Украинцам предстоят дополнительные выходные: когда будем отдыхать?14:10
- Названы средства, помогающие снижать давление13:48
- Экс-глава МИД Украины объяснил, как Украина должна вести переговоры с Россией13:28
- Импичмент Трампа: Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Зеленского13:10
- Российские наемники пошли на смертоносные провокации по всему Донбассу 12:50
- Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет 12:32
Уничтожают лес. В Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной"
В столице разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ. На днях Деснянская РГА представила концепцию строительства ТРЦ "Лесная", где участок леса между Броварским проспектом, улицами Киото и Мурманской попадают под застройку. "Сегодня" разобрались, что происходит.
Лес, вокруг которого разгорелся конфликт, принадлежит Дарницкому лесничеству, он неоднократно страдал от вандалов. Напомним, в прошлом году здесь произошло жуткое ЧП — неизвестные уничтожили около 300 полувековых сосен на территории площадью 2,7 га. Тогда специалисты КО "Киевзеленстрой" обследовали усохшие деревья и практически на каждом из них обнаружили отверстия, прикрытые непонятной зеленой замазкой. Они предположили, что в эти дырки было залито химвещество, которое и погубило растения. А в начале сентября этого года изуродованный лес пострадал от сильного пожара, причина которого пока не установлена.
Ранее власти заверяли, что участок леса под застройку ТРЦ не попадает. Но теперь на концепции проекта строительства четко видно, что участок зеленой зоны может пострадать от застройки.
"Мы увидели этот проект и ужаснулись. Теперь концепция застройки захватывает участок уничтоженного леса. Но ведь нам обещали, что лес должны не уничтожить, а наоборот — восстановить и высадить новые деревья", — возмущается жительница Лесного массива Марина Коваль.
Общая площадь уже строящегося ТРЦ будет составлять около 300 тыс. кв. м. Кроме торгово-развлекательных помещений, здесь также планируют построить паркинг и автовокзал для маршруток в направлении Броваров. Согласно концепции, их как раз могут возвести на месте зеленой зоны.
В КО "Киевзеленстрой" сообщили, что к ним никто не обращался за изъятием земучастка для строительства.
"Данный участок, а именно зоны №18 и 19, квартала №57 Дарницкого лесничества (где находится уничтоженный лес), относятся к землям лесхоза, и они переданы в пользование КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство". На данный момент никаких запросов на изъятия земучастка лесного фонда, который входит в состав нашего предприятия, не приходило и согласований мы не давали", — заявили на предприятии.
Там также сообщили, что обратились в Деснянскую РГА с просьбой приобщить сотрудников "Киевзеленстроя" и Дарницкого лесхоза к обсуждению и консультациям по данному строительству.
В КГГА пока ничего не предпринимают и дать какие-то внятные комментарии не могут. В департаменте земельных ресурсов КГГА только вчера отправили на место своего инспектора для проверки скандальной территории. Люди же говорят, что пока власти будут разбираться, то стройка закончится и что-нибудь исправить уже будет невозможно.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Киев, строительство, лес
- Не зміг знайти фашистів: вчений з Росії підірвав мережу розповіддю про враження від Києва
- Источник: В СИЗО Лефортово пригнали два тонированных автобуса, что-то начинается
- Журналистка-переселенка: "Мне кажется, что Донецка для Большого Киева уже давно не существует"
- В России рассказали, что спасло Киев от вторжения войск Путина
- Губернатора Донецкой области вызвали в Кабмин
- Вятрович назвал агентов России, которые действуют в Киеве
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет 12:32
- Ситуация на КПВВ Украины: небольшая очередь на «Гнутово»10:10
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Президент подписал закон об антикоррупционном суде15:12
- Уничтожают лес. В Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной"14:53
- Остался ровно год: в Кабмине озвучили официальную дату старта рынка земли в Украине14:31
- Украинцам предстоят дополнительные выходные: когда будем отдыхать?14:10
- Skoda запустила в производство свой первый гибрид14:00
- Названы средства, помогающие снижать давление13:48
- Экс-глава МИД Украины объяснил, как Украина должна вести переговоры с Россией13:28
- Импичмент Трампа: Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Зеленского13:10
- Шедшего "изгонять" Путина шамана упекли в психушку13:00
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности