Уничтожают лес. В Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной"

20.09.2019 14:53

В столице разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ. На днях Деснянская РГА представила концепцию строительства ТРЦ "Лесная", где участок леса между Броварским проспектом, улицами Киото и Мурманской попадают под застройку. "Сегодня" разобрались, что происходит.

Лес, вокруг которого разгорелся конфликт, принадлежит Дарницкому лесничеству, он неоднократно страдал от вандалов. Напомним, в прошлом году здесь произошло жуткое ЧП — неизвестные уничтожили около 300 полувековых сосен на территории площадью 2,7 га. Тогда специалисты КО "Киевзеленстрой" обследовали усохшие деревья и практически на каждом из них обнаружили отверстия, прикрытые непонятной зеленой замазкой. Они предположили, что в эти дырки было залито химвещество, которое и погубило растения. А в начале сентября этого года изуродованный лес пострадал от сильного пожара, причина которого пока не установлена.

Ранее власти заверяли, что участок леса под застройку ТРЦ не попадает. Но теперь на концепции проекта строительства четко видно, что участок зеленой зоны может пострадать от застройки.

"Мы увидели этот проект и ужаснулись. Теперь концепция застройки захватывает участок уничтоженного леса. Но ведь нам обещали, что лес должны не уничтожить, а наоборот — восстановить и высадить новые деревья", — возмущается жительница Лесного массива Марина Коваль.

Общая площадь уже строящегося ТРЦ будет составлять около 300 тыс. кв. м. Кроме торгово-развлекательных помещений, здесь также планируют построить паркинг и автовокзал для маршруток в направлении Броваров. Согласно концепции, их как раз могут возвести на месте зеленой зоны.

В КО "Киевзеленстрой" сообщили, что к ним никто не обращался за изъятием земучастка для строительства.