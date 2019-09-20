Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве депутату кирпичом разбили голову

20.09.2019 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве депутату кирпичом разбили голову

Владимира Назаренко находился на месте незаконной застройки, когда мужчина ударил его кирпичом по голове.

В Киеве напали на депутата Киеврады от Свободы Владимира Назаренко. Инцидент произошел 19 сентября во время выполнения им своих обязанностей, сообщает пресс-служба ВО Свобода Киев в Facebook.

Как сообщается, в момент нападения Назаренко находился на территории незаконной застройки на улице Железнодорожной, 32. В момент выяснения ситуации, он получил удар кирпичом по голове.

"Сейчас его состояние нормальное, ждет скорую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Нападавшего задержали.

Источник : https://korrespondent. 
 



Теги: Донбасс, депутат, Киев, голова
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх