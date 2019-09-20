В Киеве проходит марш за климат

20.09.2019 17:30

На акцию собралось несколько сотен человек с разных городов. При этом организаторы рассчитывают на более чем одну тысячу участников.

В центре Киева проходит часть Международного марша за климат, сообщает УНН в пятницу, 20 сентября.

На акцию собралось несколько сотен человек с разных городов. При этом организаторы рассчитывают на более чем одну тысячу участников.

Митингующие украинской составляющей марша заявили ряд требований к власти, а именно: объявить о национальном курсе перехода на 100% возобновляемых источников энергии и постепенно достигать его к 2050 году; отказаться от строительства новых электростанций на ископаемом топливе и определить путь к полной декарбонизации экономики Украины; в полной мере использовать потенциал энергосбережения во всех секторах развивать общественный электротранспорт и велоинфраструктуру в городах; запретить использование, импорт и производство одноразовой посуды, пакетов.

Марш начался на Михайловской площади, прошел по улицам Трехсвятительской и через улицу Михаила Грушевского дошел до здания Кабинета министров.