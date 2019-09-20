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В Киеве "социальные работники" выманили у пенсионерки пять тысяч гривен
20.09.2019 19:49
В Киеве правоохранители разоблачили группу "социальных" работников, которые обманули пенсионерку, выманив у нее 5000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.
"Работники оперативно-поискового отдела главка полиции разоблачили группу лиц, которые обоснованно подозреваются в мошенничестве. Злоумышленников задержали сразу после совершения преступления в отношении 82-летней жительницы Дарницкого района", – говорится в сообщении.
В состав группы входило четыре женщины и мужчина, который выполнял роль водителя, так как они передвигались на Daewoo Lanos.
Источник : https://www.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, Киев, пенсионер, мошенники
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