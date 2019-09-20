В Луганской области СБУ задержала сообщницу боевиков

20.09.2019 11:10

В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали женщину, которая передавала разведывательную информацию боевикам "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, женщину завербовали в конце прошлого года, когда она приехала на оккупированные территории по личным делам. С тех пор она поддерживала контакты с представителем контрразведки так называемого "МГБ "ЛНР".

Информатор собирала и передавала террористам сведения о подразделениях Вооруженных Сил Украины, задействованных в проведении операции Объединенных сил, их численность, личный состав, вооружение, дислокации, организацию охраны. Для конспирации женщина "искренне" помогала военным в бытовых вопросах, предлагая, в частности, домашние продукты. Эти данные оккупанты использовали для планирования военных действий против ВСУ и диверсионных актов на подконтрольной Украине территории Луганской области.