- Готовимся к подорожанию: Нафтогаз повысил цены на газ для промышленных потребителей, бытовые на очереди?22:30
- В Украине заработала система взвешивания фур в движении22:10
- Захват моряков: ГБР сможет изъять документы из Офиса президента21:51
- Боевик "ДНР" Прилепин предрек переворот в России - Путина ждет громкое свержение 21:29
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными20:50
- Украина начала импортировать белорусскую электроэнергию20:32
- Украина намерена возобновить выплату пенсий в ОРДЛО – Пристайко20:10
- В Киеве "социальные работники" выманили у пенсионерки пять тысяч гривен19:49
- Украинские синоптики рассказали, какой будет погода на выходных19:13
Захват моряков: ГБР сможет изъять документы из Офиса президента
Будет проведена выемка копий всех документов, которые касаются как проведения операции по переходу кораблей ВМС через Керченский пролив.
Суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в Офисе президента копии секретных документов о переходе в ноябре 2018 года кораблей ВМС Украины через Керченский пролив из-за отказа ОП их добровольно предоставить. Об этом сообщают Українськi новини со ссылкой на материалы суда в пятницу, 20 сентября.
ГБР расследует законность действий прежнего руководства Украины, отправивших три корабля ВМС и их экипажи через Керченский пролив 25 ноября 2018 года.
В рамках досудебного расследования следователи ГБР в июле текущего получили разрешение на доступ к секретным документам о планировании указанной операции, которые находятся в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и Офисе президента.
Письмом СНБО было отказано ГБР в предоставлении копий указанных документов, так как не получено соответствующее разрешение Офиса президента. ГБР не согласилось с такой позицией и подало ходатайство в суд с требованием разрешить изъять секретные документы.
"Следователь указывает, что документы, которые содержатся в Офисе президента Украины, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве", – сказано в нем.
В начале сентября суд частично удовлетворил ходатайство и разрешил ГБР провести в Офисе Ппрезидента на улице Банковой выемку копий всех документов, которые касаются как проведения операции по переходу кораблей ВМС через Керченский пролив, так и введения военного положения из-за агрессии РФ.
Решение суда обжалованию не подлежит. Выемка документов должна быть проведена в течение 30 дней, то есть до 11 октября.
Теги: Донбасс, президент, офис, моряки
- Янукович смиренно примет решение Конституционного суда
- Порошенко и Зеленский могут объединиться: источник рассказал подробности
- Янукович утверждает, что не пугал Ахметова судьбой Ходорковского
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- Режим Мадуро "посыпался": вслед за США страны массово начали признавать нового президента Венесуэлы
- "Донецкие" сменили Януковича и Луценко
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук18:51
- ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине17:52
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет 12:32
- Ситуация на КПВВ Украины: небольшая очередь на «Гнутово»10:10
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Готовимся к подорожанию: Нафтогаз повысил цены на газ для промышленных потребителей, бытовые на очереди?22:30
- В Украине заработала система взвешивания фур в движении22:10
- Захват моряков: ГБР сможет изъять документы из Офиса президента21:51
- Боевик "ДНР" Прилепин предрек переворот в России - Путина ждет громкое свержение 21:29
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными20:50
- Украина начала импортировать белорусскую электроэнергию20:32
- Украина намерена возобновить выплату пенсий в ОРДЛО – Пристайко20:10
- В Киеве "социальные работники" выманили у пенсионерки пять тысяч гривен19:49
- Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа19:30
- Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа19:30
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности