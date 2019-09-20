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Заказчик и подрядчик не могут разобраться: в Рубежном остановилось строительство жилья для переселенцев
Работы по строительству жилья для переселенцев в Рубежном перестали проводиться из-за «недопонимания» между заказчиком (Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Луганского ОГА — ред.) и подрядными организациями из Днепра.
Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий, передает Час Пик.
В Рубежном для переселенцев с 2017 года реконструируют пятиэтажку на 68 однокомнатных квартир на улице Чехова, 9б. По словам Комарницкого, на это из областного бюджета было выделено 29 млн. грн., 25 из которых уже освоили. На данный момент строительные работы здесь не ведутся.
Договор с подрядной организацией из Днепра ЛСТК-СТРОЙ был подписан в августе 2017 г. Согласно документам, завершить строительство должны были 30 августа текущего года. На данный момент предприятие не выходит на связь — об этом говорит заместитель директора Департамента архитектуры, строительства и градоустройства ЛОГА Александр Коваль.
«На протяжении всего 2018 года работы выполнялись, но потом, по неизвестным причинам, организация остановила ход строительства», — объясняет Коваль. Однако при ситуации, когда большая часть средств потрачена, а работы не сделаны и наполовину, никаких криминальных производств не наблюдается.
В городе также строят 9-этажку на 107 многокомнатных квартир по уд Строителей, 16б. Согласно проекта, на строительство было потрачено 67 млн. грн. из 72. Договор заключили с днепровской строительной компанией БудСистема. Работы должны завершиться до конца октября 2019 года. Сейчас на стройплощадке никто не работает, при том, что из 107 квартир в доме отремонтировано только 7.
Подрядчики, комментируя сложившуюся ситуацию, говорят, что заказчик не подписывает акт выполненных работ. Заказчик же, со своей стороны, уверяет, что в акте указана цена работ, не соответствующая размерам, указанным в договоре.
На данный момент глава ЛОГА Виталий Комарницкий направил в областную прокуратуру письмо с просьбой разобраться в ситуации.
Теги: Донбасс, Рубежное, строительство, жилье, переселенцы
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