Последние новости раздела
- Зеленский утвердил закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"18:10
- ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине17:52
- В Киеве проходит марш за климат17:30
- Газовые переговоры: эксперты объяснили неожиданное предложение России17:10
- Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год 16:49
- Стало известно, как в УЕФА решили назвать третий еврокубковый турнир16:27
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Президент подписал закон об антикоррупционном суде15:12
- Уничтожают лес. В Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной"14:53
- Остался ровно год: в Кабмине озвучили официальную дату старта рынка земли в Украине14:31
Зеленский утвердил закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"
20.09.2019 18:10
Законом предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные автомобили на еврономерах еще на 90 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом свидетельствуют данные на странице закона на сайте Верховной Рады в пятницу, 20 сентября.
Отмечается, что по состоянию на 20 сентября закон был возвращен в парламент с подписью главы государства.
Источник : https://korrespondent.net/
Теги: Донбасс, закон, штраф, Зеленский
Читайте также:
- «Горячая линия» с начальником ГАИ: Фото «Визиром» делается по закону!
- Порошенко подписал законы о растаможке и новых штрафах для «евроблях»
- Вы все еще хотите в Европу? Блогер на простом примере показал разницу между Украиной и ЕС
- Найти управу на самогонщика
- Украинских водителей предупредили о вступлении в силу новых штрафов
- По соседству со "свинофермой" задыхаются горловчане
- ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине17:52
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет 12:32
- Ситуация на КПВВ Украины: небольшая очередь на «Гнутово»10:10
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- Зеленский утвердил закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"18:10
- ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине17:52
- В Киеве проходит марш за климат17:30
- Газовые переговоры: эксперты объяснили неожиданное предложение России17:10
- Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год 16:49
- Стало известно, как в УЕФА решили назвать третий еврокубковый турнир16:27
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Президент подписал закон об антикоррупционном суде15:12
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности