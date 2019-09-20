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Зеленского предостерегли от компромиссов с Коломойским
Президент Украины может растерять значительную часть полититического капитала и поддержку МВФ, если пойдет на компромисс по ПриватБанку.
Президент Украины Владимир Зеленский должен быть очень осторожным с олигархом Игорем Коломойским. Об этом написал экс-посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер в своем микроблоге Twitter.
"За первые месяцы на посту Владимир Зеленский наработал серьезный политический капитал и в Украине, и среди друзей Киева на Западе, включая МВФ. Он должен осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких "компромиссов" в отношении Приватбанка, чтобы не растерять значительную часть этого политического капитала", - отметил экс-посол США в Украине.
О том, что компромисс по поводу Приватбанка между властью Украины и бизнесменом Игорем Коломойским мог бы привести к потере президентом Зеленским части поддержки на Западе ранее заявил также ряд международных обозревателей и экспертов, сообщает Голос Америки.
"Это не прокатит с МВФ, которые и подталкивали к национализации Приватбанка, - цитирует издание британского экономиста Тимоти Эша.
Внимание к отношениям между Зеленским и Коломойским привлекла информация в СМИ о переговорах между президентом и его командой и Игорем Коломойским. В частности, издание Financial Times сообщило, что стороны контактируют с целью разрешить ситуацию вокруг Приватбанка. Позже премьер-министр Гончарук отрицал, что ведет переговоры по ПриватБанку.
Теги: Донбасс, Коломойский, Зеленский
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