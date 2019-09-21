- У Зеленского решили, что с делать с рынком земли: вердикт понравится не всем, детали14:15
- Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским13:50
- Арахамия рассказал о перспективах отмены призыва на срочную службу в Украине13:30
- Историческая встреча Зеленского с Трампом: названы дата и нюансы переговоров12:50
- Закон о верификации: как проверят украинских пенсионеров12:30
- Погода в Украине — какой будет погода 21 сентября12:15
- Пристайко обрадовал украинских хорошими новостями о новом обмене с Россией11:40
- ВСУ отбили новые территории: подробности и кадры триумфального прорыва в ООС11:21
- Громкий скандал: Коломойский и Шустер сцепились в прямом эфире11:00
- «Классика жанра и +22»: Синоптик рассказал, каким будет октябрь в Украине10:40
Арахамия рассказал о перспективах отмены призыва на срочную службу в Украине
Давид Арахамия, общаясь с представителями СМИ в кулуарах парламента, подчеркнул, что лично он выступает за полный перевод украинской армии на контрактную основу с отказом от призыва на срочную службу. При этом руководитель фракции «Слуги народа» добавил, что в Украине продолжается война, поэтому сейчас пойти на это просто нереально, сообщает replyua.net.
Давид Арахамия заверил, что он является сторонником перевода Вооруженных сил Украины на контрактую основу с полной отменой призыва на срочную службу. Вместе с тем глава фракции «Слуги народа» напомнил, что война на Донбассе продолжается. По словам депутата, это означает, что пока отказ от призыва на срочную службу невозможен - страна просто не может себе этого позволить в сложившихся условиях.
Арахамия добавил, что после окончания войны данный вопрос обязательно будет подниматься. В мирное время можно будет изучать историю, и проводить эксперименты, оценивая различные модели. Вместе с тем депутат указал и на важность военного резерва. Арахамия напомнил, что численность российской армии превышает численность украинской раз в 10, если не в 15. Поэтому Украине обязательно нужно позаботиться о подготовке военного резерва. Читайте также: Кремль готовится вернуть ОРДЛО Украине - мнение.
Теги: Украина, Донбасс, армия, призыв
- Акция в Киеве: Авакова, Шуфрича, Таруту и других олигархов просят «пожертвовать» 10% своих богатств на украинскую армию
- "Россия ничего не добьется", - в США оценили потенциал украинской армии
- В 2019 году сроки призыва украинцев в армию изменены
- Сокрушительный удар по позиции оккупантов РФ вызвал ажиотаж в Сети: ВСУ разбили врага метким выстрелом. ВИДЕО
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины
- Рейтинг армий мира: Как Украина оказалась на 30 месте?
- Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским13:50
- ВСУ отбили новые территории: подробности и кадры триумфального прорыва в ООС11:21
- В зоне ООС 19 обстрелов за сутки: трое бойцов ВСУ получили ранения09:46
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина09:00
- «Русский мир наизнанку»: В «ДНР» на 57% подняли коммуналку, люди в шоке08:37
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук18:51
- ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине17:52
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет 12:32
- У Зеленского решили, что с делать с рынком земли: вердикт понравится не всем, детали14:15
- Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским13:50
- Арахамия рассказал о перспективах отмены призыва на срочную службу в Украине13:30
- После скандала с утечкой данных Facebook заблокировал несколько тысяч приложений13:10
- Историческая встреча Зеленского с Трампом: названы дата и нюансы переговоров12:50
- Закон о верификации: как проверят украинских пенсионеров12:30
- Погода в Украине — какой будет погода 21 сентября12:15
- Врачи перечислили главные причины нарушений сна12:00
- Пристайко обрадовал украинских хорошими новостями о новом обмене с Россией11:40
- ВСУ отбили новые территории: подробности и кадры триумфального прорыва в ООС11:21
- Врачи перечислили главные причины нарушений сна12:00
- Как характер человека зависит от формы его ногтей10:00
- Самые независимые и упрямые: эти знаки Зодиака не волнует чужое мнение08:03
- Раскрыт способ правильного мытья рук 07:21
- Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа19:30
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности
- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности