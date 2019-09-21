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Архив - Украина

Арахамия рассказал о перспективах отмены призыва на срочную службу в Украине

21.09.2019 13:30
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Давид Арахамия, общаясь с представителями СМИ в кулуарах парламента, подчеркнул, что лично он выступает за полный перевод украинской армии на контрактную основу с отказом от призыва на срочную службу. При этом руководитель фракции «Слуги народа» добавил, что в Украине продолжается война, поэтому сейчас пойти на это просто нереально, сообщает replyua.net.

Давид Арахамия заверил, что он является сторонником перевода Вооруженных сил Украины на контрактую основу с полной отменой призыва на срочную службу. Вместе с тем глава фракции «Слуги народа» напомнил, что война на Донбассе продолжается. По словам депутата, это означает, что пока отказ от призыва на срочную службу невозможен - страна просто не может себе этого позволить в сложившихся условиях.

Арахамия добавил, что после окончания войны данный вопрос обязательно будет подниматься. В мирное время можно будет изучать историю, и проводить эксперименты, оценивая различные модели. Вместе с тем депутат указал и на важность военного резерва. Арахамия напомнил, что численность российской армии превышает численность украинской раз в 10, если не в 15. Поэтому Украине обязательно нужно позаботиться о подготовке военного резерва. Читайте также: Кремль готовится вернуть ОРДЛО Украине - мнение.



Теги: Украина, Донбасс, армия, призыв
 
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