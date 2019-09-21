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Громкий скандал: Коломойский и Шустер сцепились в прямом эфире
Украинский ведущий Савик Шустер заявил, что собирается подать иск в суд против бизнесмена Игоря Коломойского.
В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в пятницу вечером,19 сентября, они устроили ожесточенный спор.
Отметим, что бизнесмен ранее обвинил журналиста, что он якобы брал деньги с гостей своей программы за участие, когда она выходила на канале 1+1 (принадлежит Коломойскому).
"Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной репутации", – сказал Шустер.
Савик напомнил, что 3 сентября 2015 года его студия подписала контракт с телеканалом "1+1", который действовал до конца августа 2018 года. Шустер отметил, что после двух выпусков его программу 18 сентября сняли с эфира телеканала.
"Мы все равно по контракту давали сигнал каналу "1+1", они нас не выпускали в эфир", – добавил он.
Перед заявлением телеведущего о намерении подать в суд в эфире его программы продемонстрировали отрывок видео-интервью Коломойского, в котором бизнесмен объясняет причину снятия с эфира "1+1" программы Шустера.
В этом интервью бизнесмен утверждает, что Шустер нарушил условия контракта, получив предоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.
"Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" – взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого", – сказал бизнесмен.
"У каких-то мэров. Два по пятьдесят взял. Одного мы подсунули специально", – ответил он на вопрос о том, у кого, по его информации, были получены деньги.
"Мы с Вами будем судиться", – сказал ему Шустер.
"Конечно, будем судиться. Вы только не пугайте меня судами. Где будем судиться – в Италии или в Украине?", – ответил Коломойский.
"Может, Вы сначала деньги верните за 10 передач, которые Вы провели, а потом будем с Вами разговаривать", – заявил предприниматель, потребовав от ведущего вернуть ему $2,3 млн.
Во время последовавшей в прямом эфире перепалки Коломойский назвал Шустера и совладельца студии Павла Елизарова "взяточниками, которые берут за одну и ту же работу трижды". В свою очередь Елизаров тут же уточнил, что иск против Коломойского будет подан на 10 млн грн.
Теги: Донбасс, Савик Шустер, скандал, прямой эфир, Коломойский
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