«Импичмент Коломойскому»: в Киеве митингуют против влияния олигарха на политику

21.09.2019 07:47

Под Офисом Президента Украины в Киеве проходит акция «Импичмент Коломойскому». Об этом сообщает Укринформ.

В акции, которую организовало движение «Демократична сокира», приняло участие около 100 человек.

Активисты требуют от Президента Украины Владимира Зеленского лишить Коломойского влияния на политику и украинского гражданства.

«Мы считаем, что Коломойского много. Надо не просто отнимать у него паспорт. Это только для начала. Надо забирать Коломойского из государства в глобальном смысле», — сказал председатель политической партии «Демократический топор» Игорь Щедрин.

По их мнению основанием для такого решения является информация в открытых источниках о наличии у Коломойского гражданства других стран — Израиля и Кипра.

Источник: https://donpress.com