- «Импичмент Коломойскому»: в Киеве митингуют против влияния олигарха на политику07:47
- Новый Минздрав на треть урезал расходы на людей с редкими заболеваниями22:51
- Готовимся к подорожанию: Нафтогаз повысил цены на газ для промышленных потребителей, бытовые на очереди?22:30
- В Украине заработала система взвешивания фур в движении22:10
- Захват моряков: ГБР сможет изъять документы из Офиса президента21:51
- Боевик "ДНР" Прилепин предрек переворот в России - Путина ждет громкое свержение 21:29
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными20:50
- Украина начала импортировать белорусскую электроэнергию20:32
- Украина намерена возобновить выплату пенсий в ОРДЛО – Пристайко20:10
«Импичмент Коломойскому»: в Киеве митингуют против влияния олигарха на политику
Под Офисом Президента Украины в Киеве проходит акция «Импичмент Коломойскому». Об этом сообщает Укринформ.
В акции, которую организовало движение «Демократична сокира», приняло участие около 100 человек.
Активисты требуют от Президента Украины Владимира Зеленского лишить Коломойского влияния на политику и украинского гражданства.
«Мы считаем, что Коломойского много. Надо не просто отнимать у него паспорт. Это только для начала. Надо забирать Коломойского из государства в глобальном смысле», — сказал председатель политической партии «Демократический топор» Игорь Щедрин.
По их мнению основанием для такого решения является информация в открытых источниках о наличии у Коломойского гражданства других стран — Израиля и Кипра.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, митинг, импичмент, Коломойский
- Тарифный митинг" переносится на более поздний срок из-за угрозы провокаций
- Под "Вставай" Вакарчука митингующие отправились к Администрации президента
- Глазами дончан: кому на майданах жить хорошо?
- В центре Киева снова проходят митинги: ситуацию контролируют около 5000 силовиков
- В Киеве под Кабмином переселенцы Донбасса требуют восстановить их права
- Медведчук решил за 30 грн поднять Донбасс на митинг против ЕС - евросодома (ФОТО)
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук18:51
- ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине17:52
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет 12:32
- Ситуация на КПВВ Украины: небольшая очередь на «Гнутово»10:10
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин20:45
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе 20:02
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- «Импичмент Коломойскому»: в Киеве митингуют против влияния олигарха на политику07:47
- Раскрыт способ правильного мытья рук 07:21
- Новый Минздрав на треть урезал расходы на людей с редкими заболеваниями22:51
- Готовимся к подорожанию: Нафтогаз повысил цены на газ для промышленных потребителей, бытовые на очереди?22:30
- В Украине заработала система взвешивания фур в движении22:10
- Захват моряков: ГБР сможет изъять документы из Офиса президента21:51
- Боевик "ДНР" Прилепин предрек переворот в России - Путина ждет громкое свержение 21:29
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными20:50
- Украина начала импортировать белорусскую электроэнергию20:32
- Раскрыт способ правильного мытья рук 07:21
- Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа19:30
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Названа новая опасность курения электронных сигарет22:23
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе
- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин