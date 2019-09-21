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Историческая встреча Зеленского с Трампом: названы дата и нюансы переговоров
Стало известно, когда президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп впервые официально встретятся
Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из администрации президента Соединенных Штатов.
Отмечается, что Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом 25 сентября в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Другой источник в дипломированных кругах утверждает, что запланированная продолжительность встречи двух президентов — 45 минут.
«Однако встреча может продолжаться и дольше», — подчеркнул собеседник журналистов.
Он также отметил, что среди вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский лидеры — война на Донбассе и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.
Представитель же Белого дома заявил, что в рамках встречи Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорят о двустороннем сотрудничестве в области энергетики и торговли и реформе украинской экономики. Более того, лидер США хочет обсудить вопрос «попыток Китая похитить интеллектуальную собственность» в Украине.
У Владимира Зеленского подтвердили, что 23-26 сентября президент Украины осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там он выступит с речью во время общих дебатов сессии ГА ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.
Кроме встречи с лидером Белого дома, у Владимира Зеленского запланированы встречи с лидерами украинской общины США, руководителями еврейских организаций США и представителями американских деловых кругов.
Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский получил от экс-посла США в Украине Стивена Пайфера советы, как лучше себя вести при встрече c президентом США Дональдом Трампом. Точнее, дипломат назвал направления в беседе, которые украинскому лидеру следует в диалоге с Трампом обходить, и на каких наоборот — акцентировать, чтобы стороны имели больше шансов понять друг друга.
«Удачный путь приблизиться к мистеру Трампу — это избегать деталей и соблюдать всего пару понятных тем с четким их описанием», — пишет Пайфер.
По его словам, Дональд Трамп политический прагматик, он обязательно захочет понять, что США получит взамен от украинцев за поддержку. Экс-посол намекнул, что американский лидер ждет от Зеленского разрешения конфликта на Донбассе, так как США хотят наладить отношения с РФ.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, переговоры, Дональд Трамп, Зеленский
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