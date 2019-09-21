«Классика жанра и +22»: Синоптик рассказал, каким будет октябрь в Украине

21.09.2019 10:40

В Украине заметно наступила осень. После жаркого августа пришел относительно прохладный и сухой сентябрь. Однако какой погода будет дальше, в октябре, и когда придут зимние холода, изданию «Факты» рассказал народный синоптик Леонид Горбань.



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, согласно словам синоптика, в разных регионах в октябре месяце погода будет совершенно разной. Так, он отметил, что в южной части будет сохраняться тепло, температура воздуха днем будет достигать до +22 градусов по Цельсию. В это же время на севере столбики термометров будут колебаться в пределах от 5 до 7 градусов выше ноля. Синоптик отмечает, что октябрь будет весьма богат на осадки. Однако дожди будут чередоваться солнечными, сухими, однако не жаркими днями.



Помимо этого Горбань рассказал, что ноябрь будет в Украине весьма холодным. Уже 7 и 8 чисел этого месяца в стране могут прийти первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей. После кратковременного прояснения осадки в очередной раз вернутся уже в виде мокрого снега. А после средины месяца наступит весьма заметное похолодание, вплоть до заморозков ночью. Читайте также: «Очень контрастный месяц»: Синоптики рассказали о погоде в октябре.