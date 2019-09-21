КПВВ Каланчак на границе с Крымом закрывают для автомобилей

21.09.2019 16:49

Контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на административной границе с оккупированным Крымом закрывают для движения автомобилей. Об этом сообщает в Facebook Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы.

«Так, в КПВВ „Каланчак“ с 08.00 23 сентября будет осуществляться пропуск только пешеходов, а все автомобили будут перенаправляться в КПВВ „Чаплинка“, где оформление будет осуществляться в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщили, что на КПВВ «Чонгар» пропуск будет оформляться в установленном порядке, однако из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые неудобства. В случае других изменений на этих КПВВ информация будет предоставлена ​​дополнительно.

Источник: https://donpress.com