Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

КПВВ Каланчак на границе с Крымом закрывают для автомобилей

21.09.2019 16:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КПВВ Каланчак на границе с Крымом закрывают для автомобилей

Контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на административной границе с оккупированным Крымом закрывают для движения автомобилей. Об этом сообщает в Facebook Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы.

«Так, в КПВВ „Каланчак“ с 08.00 23 сентября будет осуществляться пропуск только пешеходов, а все автомобили будут перенаправляться в КПВВ „Чаплинка“, где оформление будет осуществляться в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщили, что на КПВВ «Чонгар» пропуск будет оформляться в установленном порядке, однако из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые неудобства. В случае других изменений на этих КПВВ информация будет предоставлена ​​дополнительно.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, автомобиль, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх