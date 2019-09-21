На Львовщине неизвестные заблокировали вагоны с углем

21.09.2019 19:40

Во Львовской области неизвестные лица блокируют вагоны, загруженные углем. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«В Сокальское отделение полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции „Сосновка“ неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают подразделения полиции области во главе с ее начальником Василием Виконским. Нарушителей предупреждают о применении мер принуждения.

«Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить творить беззаконие. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены применить меры полицейского принуждения», -рассказал Виконский.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

В тоже время по информации главы Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаила Волынца — вагоны заблокировали ветераны АТО.

Источник: https://donpress.com