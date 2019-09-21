- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление20:09
- На Львовщине неизвестные заблокировали вагоны с углем19:40
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении19:06
- Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины18:42
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе18:30
- Украинский синоптик подробно рассказал о погоде в октябре17:49
- Предприниматели готовы идти на Киев: Рада приняла скандальные «налоговые» законопроекты (Видео)17:10
- КПВВ Каланчак на границе с Крымом закрывают для автомобилей16:49
- РФ и Украина пошли навстречу друг другу в газовых переговорах, но вопросы еще остаются - Землянский16:36
- Осенний призыв в Украине 2019: в областях военкоматы уже "отлавливают" будущих срочников16:20
На Львовщине неизвестные заблокировали вагоны с углем
Во Львовской области неизвестные лица блокируют вагоны, загруженные углем. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
«В Сокальское отделение полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции „Сосновка“ неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают подразделения полиции области во главе с ее начальником Василием Виконским. Нарушителей предупреждают о применении мер принуждения.
«Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить творить беззаконие. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены применить меры полицейского принуждения», -рассказал Виконский.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.
В тоже время по информации главы Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаила Волынца — вагоны заблокировали ветераны АТО.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Львов, уголь, вагон
- Мэр Донецка не хочет превращать котельные в металлургические заводы
- Президент и премьер поссорились из-за угля
- Премьер в упор не видит долгов, а шахтеры - денег
- Ложка после обеда: пенсионерам таки дадут уголь
- Во Львове нашли артефакты времен Киевской Руси
- Силовики разрушили копанки возле Енакиева, в Снежном и Шахтерске
- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление20:09
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении19:06
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе18:30
- Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским13:50
- ВСУ отбили новые территории: подробности и кадры триумфального прорыва в ООС11:21
- В зоне ООС 19 обстрелов за сутки: трое бойцов ВСУ получили ранения09:46
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина09:00
- «Русский мир наизнанку»: В «ДНР» на 57% подняли коммуналку, люди в шоке08:37
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук18:51
- Эта еда поможет «обмануть» чувство голода20:21
- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление20:09
- На Львовщине неизвестные заблокировали вагоны с углем19:40
- Первый удар – по Калининграду: озвучен план США на Третью мировую19:20
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении19:06
- Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины18:42
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе18:30
- Загадочная "воющая" аномалия на дне Тихого океана потрясла ученый мир 18:10
- Украинский синоптик подробно рассказал о погоде в октябре17:49
- Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями17:33
- Эта еда поможет «обмануть» чувство голода20:21
- Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями17:33
- Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде15:21
- Врачи перечислили главные причины нарушений сна12:00
- Как характер человека зависит от формы его ногтей10:00
- Самые независимые и упрямые: эти знаки Зодиака не волнует чужое мнение08:03
- Раскрыт способ правильного мытья рук 07:21
- Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа19:30
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе