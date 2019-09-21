Предприниматели готовы идти на Киев: Рада приняла скандальные «налоговые» законопроекты (Видео)

21.09.2019 17:10

Налоговую реформу, которую предприниматели назвали «драконовской», утвердили народные депутаты. Вчера, 20 сентября, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроекты № 1053 и № 1073, которые регулируют деятельность малого бизнеса.

Сами предприниматели (ФЛП) возмущены и обещают акции протеста на следующей неделе.

Теперь даже на рынках каждая торговая точка должна иметь кассовый аппарат. Как работать с приложением для смартфона, продавцы пока еще не понимают. А вот про традиционные аппараты знают почти все. «Это сколько мне нужно продать этих носков, чтобы купить только кассовый аппарат! А еще нужно заплатить налог, аренду, а еще нужно накормить семью. Вот касса моя: 83 грн, 53 грн, 195 грн – это в день!», – говорит женщина, торгующая на одном из киевских рынков. Также в чеках придется отмечать коды импортных товаров – их выдают на таможне. Товары без кодов будет считать контрабандой.

«С границы идет поток контрабанды, на всю страну. И они хотят на ФЛП это давление остановить. Это вместо того, чтобы там таможенников заставить не пропускать контрабанду», – отмечает бизнес-блогер Павел Себастьянович.

Также законы предусматривают штрафы за не выданные или поддельные чеки, жалобы клиентов на предпринимателей в налоговую. «Он становится беззащитным перед налоговиком, иле перед каким-то "стукачом". И это будет целый бизнес. Сразу появятся тысячи или десятки тысяч людей, которые будут ходить и заявлять на продавцов», – считает ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

Перед вторым чтением профильный Комитет ВРУ несколько смягчил свои предложения, но наиболее спорные нормы остались. «Мы уменьшили штрафы на переходный период. Увеличили до 2,5 млн грн лимит для второй группы плательщиков единого налога», – сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов Данил Гетманцев.

Предприниматели со всей страны готовы идти на Киев. «Они еще надеются на нашего доброго президента, что он не допустит этих законопроектов 1053 и 1073. Они надеются. Но если этого не произойдет, они собираются все на Киев», – предупреждает глава Свободного профсоюза предпринимателей Валентина Коробка.

Источник: https://dnews.dn.ua