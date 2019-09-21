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Пристайко обрадовал украинских хорошими новостями о новом обмене с Россией
Вадим Пристайко немного приоткрыл завесу новых переговоров между Украиной и Россией насчет обмена "всех на всех".
Чиновник отметил, что переговоры проходят настолько "деликатно", что просто не могли проходить с участием западных партнеров, сообщает Диалог.UA.
"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно", - заявил глава МИД Украины, добавив, что пока не может ничего анонсировать.
Тем не менее, он надеется скоро порадовать украинских граждан позитивными результатами. Отметим, что только 7 сентября произошел обмен с РФ в формате "35 на 35", в результате которого в Украину вернулись украинские моряки и некоторые политические заключенные включая Олега Сенцова.
Слухи о новом раунде переговоров украинская сторона заявила буквально сразу же, а теперь, видимо, в них вступила и Россия.
Ранее мы сообщали о том, что глава министерства иностранных дел подтвердил возможность большой новой сделки между Украиной и Россией по транзиту газа. Вместе с тем, Пристайко выразил обеспокоенность тем фактом, что европейские санкции против РФ теряют свою силу.
По его мнению, вся система санкций - это одна большая структура, поэтому изъятие из нее нескольких "пазлов" сильно портит общую картину.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, обмен
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