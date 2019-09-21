РФ и Украина пошли навстречу друг другу в газовых переговорах, но вопросы еще остаются - Землянский

21.09.2019 16:36

Валентин Землянский, комментируя итоги недавних трехсторонних газовых переговоров с участием представителей Украины, ЕС и России, отметил, что Москва и Киев пошли навстречу друг другу, и это нужно признать. Вместе с тем эксперт обращает внимание, что здесь еще есть достаточно большое количество вопросов без ответа, сообщает replyua.net со ссылкой на Новости Украины – From-UA.



Валентин Землянский считает, что в ходе недавних трехсторонних переговоров Украина и РФ действительно сделали определенные шаги навстречу друг другу. Это, в свою очередь, дает повод для осторожного оптимизма. Желательно, чтобы в таком же духе прошел и следующий раунд переговоров. Вместе с тем, есть ряд вопросов, ответы на которые до сих пор так и не прозвучали.



Например, стороны не обсуждали возможное внесудебное урегулирование ситуации, возникшей после решения Стокгольмского арбитража. Кроме того, пока сложно сказать, успеет ли Нафтогаз провести анабалдинг и имплементировать в национальные законодательство соответствующие положения. Кроме того, представители Украины по-прежнему утверждают, что они ожидают прекращения транзита российского газа. Однако транзит можно продолжать и без подписанного контракта - достаточно, чтобы стороны находились в диалоге. Читайте также: Данилюк заявил, что не видит механизма, позволяющего вернуть ПриватБанк предыдущим владельцам - банк в таком случае просто ликвидируют.