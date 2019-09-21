Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся теплые деньки

21.09.2019 08:13

После резкого похолодания и заморозков на выходных в Украину идет теплая погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщается, 22 сентября в северных и восточных областях, 23 сентября днем в Карпатах и Закарпатье небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью +4-9 тепла, 22 сентября в Карпатах ночью в воздухе заморозки +0-2, 23 сентября на севере Левобережья 1-6 тепла, на поверхности почвы заморозки +0-3, днем в южной части +19-24 тепла, на остальной территории 16-21, 23 сентября в северных и восточных областях +11-16.

В столице и области 22-23 сентября ожидается переменная облачность. 22 сентября небольшой дождь, 23 сентября без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью +4-9 тепла, днем 22 сентября +16-21, 23 сентября +11-16.

24-25 сентября в восточных, центральных и южных областях, ночью 24 сентября и в Карпатском регионе небольшой и умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью +4-9 тепла, на побережье морей до +13, днем +13-19, в южных областях +17-22, на севере Левобережья ночью +1-6 тепла, на поверхности почвы заморозки +0-3, днем +10-15 тепла.

В Киеве и Киевской области 24-25 сентября без осадков. Температура ночью +4-9 тепла, днем +13-18.

Кроме того, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 21-23 сентября в Украине. 26-28 сентября в большинстве областей временами небольшой и умеренный дождь, 29-30 сентября преимущественно без осадков. Температура ночью +7-13 тепла, днем +14-20, на юге до +24.

Источник: https://from-ua.com