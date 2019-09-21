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Субсидии на конец 2019-го: кому можно рассчитывать на помощь государства
Стало известно, кому же все-таки стоит рассчитывать на получение субсидии в новом отопительном сезоне.
Субсидии на новый отопительный сезон должны начать выдавать уже с 1 октября.
Представляем вам ряд самых популярных вопросов по субсидиям:
Кому пересчитают автоматически
Всем тем, у кого была субсидия на законных основаниях и у них не произошло никаких изменений, субсидию пересчитают автоматически. Подавать декларации в службы социальной защиты не нужно.
Подавать на субсидию повторно придется только в том случае, если в составе домашнего хозяйства есть:
1. Особы, достигших 18-летнего возраста
2. Внутренне перемещенные лица.
3. Граждане, члены семей которых не были зарегистрированы по данному адресу домохозяйства.
4. Особы, которые являются арендаторами жилых помещений.
5. Особы, которые зарегистрированы в жилом помещении, но не проживают в нем.
Жилищная субсидия не будет назначаться
В случае если у вас есть долг по оплате ЖКХ за один месяц, которая превышает 20 необлагаемых доходов граждан (340 грн.). Данная задолженность котируется только в день обращения гражданина за субсидией.
Есть ли изменения в процедуре назначения и выплат субсидии
Алгоритм и способ начисления субсидий касательно оплаты ЖКХ никак не изменился с прошлого года.
Субсидию могут выплачивать как и раньше в двух формах: наличной и безналичной.
Где получить деньги
Вашу субсидию вы сможете получить в любом из 38 уполномоченных банков, которым правительство разрешило совершать социальные выплаты.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, помощь, субсидия, отопительный сезон, государство
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