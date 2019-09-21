Субсидии на конец 2019-го: кому можно рассчитывать на помощь государства

21.09.2019 15:09

Стало известно, кому же все-таки стоит рассчитывать на получение субсидии в новом отопительном сезоне.

Субсидии на новый отопительный сезон должны начать выдавать уже с 1 октября.

Представляем вам ряд самых популярных вопросов по субсидиям:

Кому пересчитают автоматически

Всем тем, у кого была субсидия на законных основаниях и у них не произошло никаких изменений, субсидию пересчитают автоматически. Подавать декларации в службы социальной защиты не нужно.

Подавать на субсидию повторно придется только в том случае, если в составе домашнего хозяйства есть:

1. Особы, достигших 18-летнего возраста

2. Внутренне перемещенные лица.

3. Граждане, члены семей которых не были зарегистрированы по данному адресу домохозяйства.

4. Особы, которые являются арендаторами жилых помещений.

5. Особы, которые зарегистрированы в жилом помещении, но не проживают в нем.

Жилищная субсидия не будет назначаться

В случае если у вас есть долг по оплате ЖКХ за один месяц, которая превышает 20 необлагаемых доходов граждан (340 грн.). Данная задолженность котируется только в день обращения гражданина за субсидией.

Есть ли изменения в процедуре назначения и выплат субсидии

Алгоритм и способ начисления субсидий касательно оплаты ЖКХ никак не изменился с прошлого года.

Субсидию могут выплачивать как и раньше в двух формах: наличной и безналичной.

Где получить деньги

Вашу субсидию вы сможете получить в любом из 38 уполномоченных банков, которым правительство разрешило совершать социальные выплаты.

Источник: https://from-ua.com