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У Зеленского решили, что с делать с рынком земли: вердикт понравится не всем, детали
У президента Владимира Зеленского всерьез взялись за государственную землю
Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале «Команда Зеленского».
В частности, в окружении главы государства начали думать о том, как вернуть украинцам землю, которая отошла государству, и урегулировать рынок земли в стране
Как известно, в Украине практически самые плодородные земли, но урожай намного хуже, если сравнивать показатели с другими государствами.
«Имея плодородные земли, украинцы собирают значительно меньшие урожаи, чем соседи. Это из-за того, что в нашей стране не существует прозрачных правил на рынке земли, а значит, наши почвы истощают нерадивые сельхозпроизводители», — сказано в сообщении Telegram-канала.
Более того, у Владимира Зеленского привели цифры относительно того, сколько государство получает дохода от урожая. Например, 1 га земли приносит Украине $413, а Польше — $1143
Также в команде президента заявили, что за 18 лет существования моратория на продажу земли более 1,5 млн га плодородных земель попали в государственную собственность только потому, что люди не могли их продать
«То есть владельцы земель жили на мизерные пенсии, потому что не могли зарабатывать на плодородных паях. После их смерти земли просто отошли государству. Мораторий отбирает землю украинцев, а мы вернем!», — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский анонсировал запуск рынка земли в Украине. Об этом он заявил во время встречи с украинскими аграриями в Киеве. По словам главы государства, рынок земли будет запущен в Украине лишь при одном условии.
Владимир Зеленский подчеркнул, что в нашей стране земля принадлежит украинцам, поэтому после запуска рынка ее смогут покупать только граждане Украины.
«Земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством — покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами – это бред. Земля – это собственность граждан. Но у них, наконец, должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою землю. Полноценное – это право владеть, пользоваться и распоряжаться землей», – уверенно заявил глава государства.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, рынок, продажа, земля, Зеленский
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