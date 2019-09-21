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Украина возьмет в долг почти миллиард евро на строительство дорог
Украина получит целевой кредит от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в размере 900 миллионов евро. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Государственной администрации автомобильных дорог Украины Славомир Новак.
Кредит будет выделен для развития дорожной сети.
"Я уже провел переговоры с ЕБРР и ЕИБ. Будет открыта новая кредитная линия для Украины в объеме 900 миллионов евро", - заявил Новак.
В ведомстве также рассказали, что несмотря на крайне трудные переговоры, благодаря доверию к Украине и ее руководителям они прошли успешно.
Кроме того, глава "Укравтодора" добавил, что в пределах этой кредитной линии они также будут предлагать финансировать систему Weight-in-Motion, устройства для взвешивания в движении транспортных средств.
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Новак предложил министру инфраструктуры Владиславу Криклию выделить определенную сумму из средств дорожного фонда на установку систем WiM.
Источник: antikor.com.ua
Теги: Донбасс, евро, долг, строительство, дороги
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