Украина возьмет в долг почти миллиард евро на строительство дорог

21.09.2019 15:42

Украина получит целевой кредит от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в размере 900 миллионов евро. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Государственной администрации автомобильных дорог Украины Славомир Новак.



Кредит будет выделен для развития дорожной сети.



"Я уже провел переговоры с ЕБРР и ЕИБ. Будет открыта новая кредитная линия для Украины в объеме 900 миллионов евро", ­- заявил Новак.



В ведомстве также рассказали, что несмотря на крайне трудные переговоры, благодаря доверию к Украине и ее руководителям они прошли успешно.



Кроме того, глава "Укравтодора" добавил, что в пределах этой кредитной линии они также будут предлагать финансировать систему Weight-in-Motion, устройства для взвешивания в движении транспортных средств.



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Новак предложил министру инфраструктуры Владиславу Криклию выделить определенную сумму из средств дорожного фонда на установку систем WiM.

Источник: antikor.com.ua