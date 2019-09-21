Украинцев оставят без монет: где и когда можно обменять деньги

21.09.2019 16:05

С октября 2019 года Национальный банк Украины начнет изымать из оборота монеты номиналом 25 копеек.

Эту информацию сообщил замглавы НБУ Сергей Холод.

По словам Холода, пока "четвертаки" останутся платежным средством, и магазины будут принимать монеты номиналом 25 копеек.

"Те монеты, которые будут попадать в банк, назад в оборот возвращаться уже не будут".

Напомним, что в октябре для украинцев готовят сразу два денежных нововведения. Во-первых, перестанут принимать копейки номиналом одна, две и пять копеек. Во-вторых, появится новая купюра.

Копейки можно обменять в любом украинском банке их будут принимать до 20 сентября. А в Сбербанке, Приватбанке и в "Авале" - до 30 сентября 2022-го. Те, кто не успеют сдать монеты, больше не смогут использовать их по назначению. Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5-ти, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться", – пояснили в НБУ.

Источник: https://from-ua.com