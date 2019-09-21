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Украину теперь начнут воспринимать как источник проблем, и больше всех этому обрадуется Россия - Климкин

21.09.2019 20:43
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Украину теперь начнут воспринимать как источник проблем, и больше всех этому обрадуется Россия - Климкин

Павел Климкин отметил на своей странице в «Фейсбук», Что Украина стала фактором в президентской гонке в Соединенных Штатах, и теперь нашу страну начнут воспринимать как источник проблем, а не позитива. По мнению бывшего министра иностранных дел, больше всех такому развитию событий обрадуется Россия, сообщает replyua.net.

Павел Климкин утверждает, что Украина стала фактором в президентской гонке в США. По его словам, будет еще достаточно большое количество попыток узнать, что говорил (или не говорил) Дональд Трамп относительно Джозефа Байдена, а также с кем общался Рудолдьф Джулиани. Проблема в другом - Украину теперь начнут воспринимать как источник проблем, а не позитива. Соответственно, через эти призму и будут приниматься все решения по нашей стране.

Климкин также добавил, что больше всех такому развитию событий будут радоваться, конечно же, в России. Украина будет оставаться в повестке дня в течение всей американской президентской кампании. И ничего поделать с этим уже нельзя. Это все равно, что бороться с накатывающей волной - можно либо просто отступить, либо попытаться заняться серфингом. Читайте также: Компромисс с Коломойским по ПриватБанку может дорого обойтись Украине - Палий.



Теги: Украина, Донбасс, проблема, Климкин
 
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