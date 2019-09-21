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Закон о верификации: как проверят украинских пенсионеров
В пятницу, 20 сентября, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.
За проект проголосовали 254 парламентария.
Законопроектом, в частности, предлагается ввести верификацию государственных выплат — пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.
В частности, речь идет о проверке достоверности информации, предоставляемой для получения гражданином пенсий, пособий, льгот, субсидий и других выплат. В документе отмечают: людей никто не будет проверять — только реестры. Однако не все народные избранники лояльны к этому законопроекту, пишет 5 канал.
«Это справедливость, если один человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую из этих квартир получает субсидию — это несправедливо», — отметил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Никто не собирается проверять людей, проверять реестры. Если кто-то умер — то в этом случае будут проверять преступника и мошенника, которые по 5−10 лет получают соцвыплаты из наших публичных средств», — пояснила депутат от «Слуг народа» Татьяна Третьякова.
«Это законопроект тотальной проверки 12 млн людей нашей страны», — подчеркнула Наталья Королевская, депутат от Оппозиционной платформы".
«Существуют большие подозрения, что этот закон будет использован именно для того, чтобы забрать субсидии у миллионов украинских семей. Посмотрите, кто по этому закону будет принимать решение — местный чиновник. Вот когда левой рукой боремся с коррупцией, а правой ее вновь узакониваем. Мне кажется, это неверный путь», — отметил представитель «Европейской Солидарности» Артур Герасимов.
Также нардепы рассмотрели и альтернативный законопроект № 1231−1, который предлагал проведение превентивной и текущей верификации государственных выплат исключительно при наличии добровольного письменного согласия на ее проведение. При этом, пенсии и стипендии (кроме социальных стипендий) предлагали не включать в государственные выплаты, подлежащие верификации, но он не набрал необходимого количества голосов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, закон, пенсионер
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