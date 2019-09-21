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Зеленский будет решать, как защищать страну: в Раде внесли изменения в закон об обороне страны

21.09.2019 09:15
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Зеленский будет решать, как защищать страну: в Раде внесли изменения в закон об обороне страны

Верховная Рада полностью поддержала во втором чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Страны".

Речь идет об организации контрмер в случае реального и открытого нападения.

За проект под номером 1011 проголосовали 286 депутатов, информирует Диалог.UA. В принятом проекте предусмотрено законодательное урегулирование издание плана обороны страны в случае реального и открытого нападения Российской Федерации и предоставления права главе государства утверждать его структуру.

Благодаря этим документам удастся скоординировать деятельность различных элементов вооруженных сил и даст возможность подготовить органы государственной власти, местного самоуправления, единой системы гражданской защиты и национальной экономики к переводу из мирного в военное положение.

То есть быстро перевести всю страну с мирных на военные рельсы. Это также даст возможность оперативно подготовиться к оказанию сопротивления агрессии, ликвидации вооруженного конфликта и обеспечить подготовку населения и территорий к обороне страны.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, закон, Верховная Рада, оборона, Зеленский
 
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