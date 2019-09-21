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Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины
Владимир Зеленский решил переиначить, точнее перепланировать и усилить план обороны страны
Президент Украины Владимир Зеленский перед отечественными военными поставил стратегическую задачу. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк. Формулировка звучит как: «разработать динамический план обороны».
Планируется создать масштабный план, который, по словам Загороднюк, будет периодически пересматриваться, ориентируясь по ситуации:
«Параллельно будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ. И в каждом из этих видов будет план развития, который будет базироваться на угрозах, которые мы видим перед Украиной, или сейчас или в перспективе. Дальше уже вопрос фокуса», — заявил Загороднюк.
Напомним также, свежий опрос Центра Разумкова, сделанный в конце сентября, показало пик популярности президента Владимира Зеленского.
Как сообщается на сайте Разумков центр, 70% граждан одобряют деятельность главы государства.
Уточняется, что данный показатель является абсолютным рекордом в истории Украины. Данные касаются и деятельности Верховной Рады — ее сейчас поддерживают 44% граждан, а партию Слуга народа — 50%.
Путин в ловушке, переворот готовят самые близкие люди.
Напомним и о том, что президент РФ Владимир Путин рискует потерять власть в Кремле уже этой осенью. Такой прогноз озвучил еще недавний адепт агрессивной политики Кремля, экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин. Так, один из главных убийц Кремля увидел предпосылки к перевороту в массовых протестах против ареста журналиста Ивана Голунова. К тому же, как рассказывает Стрелков-Гиркин, ситуацию усугубит провал Российской Федерации на Донбассе и в Сирии.
Более того, как отметил бывший боевиков на Донбассе, сегодняшняя российская оппозиция действует так, как не было даже при протестах на Болотной площади. Таким образом, Игорь Стрелков-Гиркин намекнул, что Владимир Путин может потерять трон уже к зиме.
Также экс-адепт агрессивной политики Кремля уверен, что давление на Путина будет еще больше. Это связано с выборами, которые должны пройти уже в ближайшую осень. Оппозиция устроит множество сюрпризов для текущей власти, они будут как на выборах, так и за пределами избирательных участков.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, план, оборона, Зеленский
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