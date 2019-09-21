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Зеленский встретился с представителями МВФ: стали известны подробности
В пятницу, 20 сентября, президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Международного валютного фонда обсудил дальнейшее сотрудничество и реформы в Украине. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
На переговорах присутствовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
«Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом», — говорится в сообщении.
На встрече стороны обсудили программу поддержки Фондом повестки дня реформ в Украине, который реализуется президентом Украины и украинским правительством и направленный на поддержание макроэкономической стабильности и роста экономики.
По словам главы государства, за месяц работы нового Парламента были приняты законы направленные на реформирование финансового сектора, детенизацию экономики и реальную борьбу с коррупцией.
«Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе», — заявил президент.
Также стороны обсудили вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации в отношении «Приватбанка».
«Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров», — сообщает пресс-служба.
Источник: https://donpress.com/news/20-09-2019-zelenskiy-vstretilsya-s-predstavitelyami-mvf-stali-izvestny-podrobnosti
Теги: Донбасс, МВФ, встреча, Зеленский
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