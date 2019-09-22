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КГБшник Бабич готовит новый виток гибридной войны против Украины - затевается серьезное
Экс-посол РФ в Беларуси КГБшник Михаил Бабич активно занялся созданием ведомства по влиянию на умы украинцев.
С громким инсайдом о планах Кремля "на украинском направлении" выступил известный пророссийский Telegram-канал "Легитимный", передает dialog.ua.
Замминистра экономразвития РФ Бабич недавно возглавил некое новое ведомство, которое будет "курировать гражданское общество и правозащитные проекты на территории СНГ". "Легитимный" уверяет, что главная цель ведомства - насаждать "русский мир" в странах, которым не повезло находится рядом с РФ. По сути оно будет вести информационную войну против Украины. "Наш источник в Кремле подтверждает сейчас второй этап переговоров команды Михаила Бабича с украинскими экс-топ чиновниками, политиками, ЛОМами (лидеры общественного мнения - ред.) в Москве… Бабич продолжает набирать команду для работы по украинскому направлению", - рассказал Telegram-канал. По данным "Легитимного", Бабич намерен полностью сместить команду "куратора" "Л/ДНР" Владислава Суркова. Ожидается, что это будет "третий центр влияния в противостоянии за украинское направление".
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, украинцы, СНГ, КГБ, информационная война, Сурков, куратор, РФ
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