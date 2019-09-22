«Он сделал нечестное дело»: Трамп прокомментировал скандал относительно Зеленского

22.09.2019 22:11

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся замечательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также что нет никакой проблемы в перспективе выступления его личного адвоката Рудольфа Джулиани перед Конгрессом. Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, об этом Трамп рассказал сегодня журналистам.

В частности, Трамп опроверг слухи о якобы давлении на Зеленского для начала расследования против компании Burisma, возглавляемого сыном Джо Байдена, кандидата в президенты США от демократов. Со слов Трампа, Байден «допустил ошибку, заявив, что никогда не говорил с сыном». «Он говорил с сыном, он снова солгал. Мне не хочется

навредить Байдену, но он сделал очень нечестное дело», - пояснил политик.

Стоит отметить, ранее СМИ со ссылкой источники в спецслужбах сообщили, что Трамп якобы пригрозил Украине вероятным блокированием военной помощи в 250 миллионов долларов, если Киев откажется расследовать деятельность Байдена в 2016 году в Украине.