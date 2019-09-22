- КГБшник Бабич готовит новый виток гибридной войны против Украины - затевается серьезное20:17
- Питание в ВСУ: как кормят солдат на Хмельнитчине19:46
- Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе18:14
- В Запорожье в АТБ битами избили бойца АТО 16:25
- Шойгу оценил возможное столкновение армий Украины и России15:58
- Тепло вернется на днях: Синоптики рассказали о погоде в ближайшие недели14:50
- Тотальная проверка пенсионеров и субсидиантов: Рада приняла закон13:10
- У границы с Украиной видели колонну российской тяжелой бронетехники11:52
- Шойгу рассказал о планах по Украине10:49
- Во Львовской области спецназ дубинками разогнал участников блокады российского угля09:10
Питание в ВСУ: как кормят солдат на Хмельнитчине
В Хмельницкой ракетной бригаде имеют два года действует новая система питания по каталогу продуктов — теперь бойцы ВСУ имеют выбор из 400 позиций меню.
Соответствующие фото были опубликованы «Depo.Хмельницький».
«Сейчас взамен комбинированного жира в картофеле, холодной вермишели, каш, тушенки и консервированной кильки в томате, нам предлагают разнообразные блюда из свежего мяса, рыбы, овощей и фруктов. Мы имеем комплексные обеды из нескольких блюд на выбор, вкусные салаты, заправки, кисломолочные продукты, сладости и дни национальных кухонь. При этом, норма мяса увеличилась на 40%», — говорит капитан Алексей Наконечный.
По словам, заместителя командира бригады по тылу — начальник тыла подполковника Александра Мельника качество питания улучшилось благодаря отказу от услуг приготовления и доставки еды частными фирмами, которые выполняли свои обязанности не слишком добросовестно. При этом стоимость питания изменилась незначительно, всего на несколько гривен, передает donpress.
«Однако качество, по словам наших военнослужащих, улучшилось в разы. Еда стала значительно вкуснее, питательнее, полезнее, — констатирует офицер. — В пищевом рационе соблюдены базовый принцип распределения калорий в нормах в сутки — от 3500 до 6000 калорий. Ранее военнослужащие и не мечтали о бананах, яблоках, персиках, арбузах, дыне или винограде за обедом и кофе, и соках на завтрак. Сейчас, только обед содержит более 2000 калорий. В новой системе даже продуман сбалансированный рацион с ежедневно необходимым количеством минералов и других питательных веществ для здоровья наших военных», — отметил он.
В столовой сделан капитальный ремонт всех помещений, проведено полное техническое переоснащение, в зале новые и удобные стулья и столы, большой плазменный телевизор, даже фонтан есть.
Также внедрена новая система электронного контроля «Электронный склад» и электронного учета питания, которая позволяет отследить остатки продуктов на складе, количество полученных и использованных продуктов для приготовления блюд за каждый прием пищи и сравнивать их с меню.
Теги: Донбасс, питание, продукты, меню, обед, Хмельницкая область, столовая, ВСУ
- Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией20:48
- Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»17:46
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны17:25
- Уже признали отдельным государством? Детей через КПВВ можно провозить только по загранпаспорту15:25
- Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"14:57
- Блогер показал печальные реалии Луганска14:49
- Боевики ЛНР нагло угрожают Украине: тревожные кадры с линии разграничения на Донбассе. ВИДЕО14:32
- На шахте «Комсомолец Донбасса» травмирован проходчик12:48
- «Видно и слышно противника»: Бойцы батальона «Айдар» значительно продвинулись под Горловкой. ВИДЕО12:31
- Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"12:09
- Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией20:48
- КГБшник Бабич готовит новый виток гибридной войны против Украины - затевается серьезное20:17
- Питание в ВСУ: как кормят солдат на Хмельнитчине19:46
- Люди задыхаются от дыма: в оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар19:15
- Украина попадет в ловушку: к чему готовится Россия после отхода подразделений ВСУ на Донбассе18:14
- Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»17:46
- Большая сделка между Росссией и Украной нарушена - Кремль хочет войны17:25
- Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля17:05
- Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц16:45
- В Запорожье в АТБ битами избили бойца АТО 16:25
- Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля17:05
- Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц16:45
- Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину13:29
- Как избавиться от осенней депрессии: совет психолога21:38
- Эта еда поможет «обмануть» чувство голода20:21
- Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями17:33
- Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде15:21
- Врачи перечислили главные причины нарушений сна12:00
- Как характер человека зависит от формы его ногтей10:00
- Самые независимые и упрямые: эти знаки Зодиака не волнует чужое мнение08:03
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе
- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности
- Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными