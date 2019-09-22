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Раки будут ощущать упадок сил: гороскоп на 22 сентября
Гороскоп на 22 сентября 2019 Овен
Вероятны конфликты с близкими людьми, имеющими на жизнь взгляды, совершенно противоположные вашим. Сегодня в общении с близкими сохраняйте дистанцию и вежливую обходительную форму поверхностного общения.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Телец
Неприятные события могут затронуть чрезвычайно важную для вас финансовую сферу жизни. Если ваши средства недостаточны, не стоит рисковать и пускаться в авантюрные предприятия, в которых вы вследствие своей раздвоенности можете проиграть.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Близнецы
Вероятно, сегодня вам будет трудно организовывать свой день. Нехватка времени, ненужная суета, ссоры по пустякам способны испортить настроение кому угодно. Для «разрядки атмосферы» ничего не предпринимайте, никуда не торопитесь, попросите прощения у близких, сами простите. Спокойный отдых, продолжительный сон — вот то, что вам сейчас нужно.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Рак
Многие Раки будут ощущать упадок сил, ослабление иммунитета. Очередная атака вирусов и бактерий может перевести их на больничный режим. Чтобы избежать ослабления иммунитета, рекомендуется ударная доза витамина С и выполнение профилактических мероприятий. Полезен пост, очистительные процедуры.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Лев
День символизирует выбор, сомнения. Львы сегодня могут быть недоверчивы ко всему. Вам не следует ссориться с партнерами, от которых вы зависите. Избегайте даже вероятной конфронтации, особенно в первой половине дня.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Дева
Сегодня вам следует проявить повышенную внимательность. Неосторожность и рассеянность — главные причины ваших промахов сегодня. Постарайтесь обрести чувство равновесия. Соберитесь, успокойтесь, не занимайтесь сразу несколькими делами, а сделайте все, чтобы решить одну конкретную проблему.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Весы
Частые отлучки могут стать причиной семейного конфликта. Кто-то из родных может обидеться на недостаток внимания. Состоится неприятный разговор. Старайтесь избегать случайных знакомств, даже легкий флирт может оказаться довольно опасным и способен привести к неожиданным неприятным последствиям.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Скорпион
Уровень доходов в этот период вас не разочарует. Может неожиданно подвернуться шанс дополнительно заработать. Вы сделаете все запланированные покупки. Работы прибавится, но пусть вас это не пугает. Разумно организовав свой день, вы выполните намеченное.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Стрелец
Этот день благоприятен для работы над собой, над своим телом и душой. Несомненную пользу принесут диеты. Только не прибегайте к экспресс-методам под девизом: «минус десять килограммов за неделю!» Такие эксперименты закончатся плачевно. Выбирайте сбалансированную длительную диету и фигура придет в порядок, и все системы организма удастся подстегнуть.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Козерог
Этот день благоприятен для активной деятельности, спортивных мероприятий. Козероги могут поражать окружающих своей сноровкой, смекалкой, реакцией. Чем активнее вы проведете этот день, тем лучше будете чувствовать себя. В погожий день старайтесь больше бывать на воздухе. А в непогоду сходите в спортзал или поплавайте в бассейне.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Водолей
Сегодня удача улыбнется не только труженикам прилавка, торговым представителям и бизнесменам. На волне успеха окажутся Водолеи-преподаватели и студенты, журналисты, адвокаты. Сейчас самое время учить или учиться, осваивать новые профессии и, разумеется, расширять круг общения.
Гороскоп на 22 сентября 2019 Рыбы
Сегодня особенно велик шанс встретить «свою половинку» и начать отношения, которые в будущем приведут в семейную гавань. Те представители знака, у которых еще нет обручального кольца, могут не сомневаться в правильности своего выбора. Смело претворяйте в жизнь свое желание создать семью.
Источник: from-ua
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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