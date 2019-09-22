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Шойгу оценил возможное столкновение армий Украины и России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что и думать не хочет о возможном столкновении армий Украины и России. Об этом он сказал в интервью "Московскому комсомольцу", опубликованном 22 сентября, пишет from-ua.
Министра спросили, как он относится к якобы звучащим из Киева угрозам "триумфально въехать в Москву на танковой броне" и есть ли опасность прямого столкновения армий двух стран.
"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", – сказал Шойгу.
Российский министр назвал украинцев братским народом, отметив, что его родственники по линии матери – из Украины, там также похоронен его дед.
"С Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в пятилетнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", – заявил Шойгу.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, армия, столкновение
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