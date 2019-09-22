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Стало известно о смерти молодого бойца ВСУ в военном госпитале Львова
В военном госпитале Львова скончался молодой военный Алексей Сыровотко.
Об этом сообщает gazeta.zp.ua.
Боец служил в 92-й отдельной мехбригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), ему было 33 года. Причиной смерти военного называют болезнь.
Отмечается, что у Сыровотко осталась дочь.
Как сообщалось ранее в больнице Польши умер ветеран антитеррористической операции на Донбассе Николай Гладий.
18 сентября в Мариуполе Донецкой области прошла церемония прощания с военнослужащим Национальной гвардии Валерием Шатурским (позывной Череп), который погиб в зоне ООС 12 сентября около 15:00 в результате смертельного пулевого ранения.
28 августа в селах Вишневцы, Нападевка и Борсуки Тернопольской области состоялось прощание с погибшим на Донбассе защитником Украины, 20-летним Виталием Собко.
Теги: Украина, Донбасс, Львов, болезнь, госпиталь, смерть, ВСУ, боец
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- Стало известно о смерти молодого бойца ВСУ в военном госпитале Львова08:51
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