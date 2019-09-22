Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стало известно о смерти молодого бойца ВСУ в военном госпитале Львова

22.09.2019 08:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно о смерти молодого бойца ВСУ в военном госпитале Львова

В военном госпитале Львова скончался молодой военный Алексей Сыровотко.

Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Боец служил в 92-й отдельной мехбригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), ему было 33 года. Причиной смерти военного называют болезнь.
Отмечается, что у Сыровотко осталась дочь.

Как сообщалось  ранее в больнице Польши умер ветеран антитеррористической операции на Донбассе Николай Гладий.

18 сентября в Мариуполе Донецкой области прошла церемония прощания с военнослужащим Национальной гвардии Валерием Шатурским (позывной Череп), который погиб в зоне ООС 12 сентября около 15:00 в результате смертельного пулевого ранения.

28 августа в селах Вишневцы, Нападевка и Борсуки Тернопольской области состоялось прощание с погибшим на Донбассе защитником Украины, 20-летним Виталием Собко.



Теги: Украина, Донбасс, Львов, болезнь, госпиталь, смерть, ВСУ, боец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх