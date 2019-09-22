Стало известно о смерти молодого бойца ВСУ в военном госпитале Львова

22.09.2019 08:51

В военном госпитале Львова скончался молодой военный Алексей Сыровотко.

Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Боец служил в 92-й отдельной мехбригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), ему было 33 года. Причиной смерти военного называют болезнь.

Отмечается, что у Сыровотко осталась дочь.

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