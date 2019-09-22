Тотальная проверка пенсионеров и субсидиантов: Рада приняла закон

22.09.2019 13:10

Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат. Он предусматривает тотальную проверку тех украинцев, которые получают любую государственную помощь, включая пенсии и субсидии.

Всего документ поддержали 254 парламентария, большинство из партии "Слуга народа", сообщает from-ua.

"Этот законопроект очень важен. Он не про проверку пенсионеров. И не о том, чтобы забирать субсидии или что кто-то будет забирать деньги, чтобы пополнить бюджет. Это вообще законопроект не о доходах бюджета, это о справедливости! Если один человек имеет квартиры в трех-четырех городах и на каждую получает субсидию – это несправедливо. Если человек умер, а пенсию на него выдают – тоже несправедливо", – пояснил нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев, который является автором законопроекта.

В частности, законопроектом предлагается ввести верификацию всех государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий и других выплат, которые осуществляются за счет средств государственного или местного бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Под словом верификация предполагается проведение комплекса мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления госвыплат.

Проверка лиц, получающих государственные выплаты, будет проводиться в три этапа. Первый будет проводить орган, к которому человек обратится за материальной выплатой. После подачи заявления и сдачи всех необходимых для выплаты документов, специалисты внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее. Второй этап будет длиться до тех пор, пока будут идти выплаты от государства. На третьем этапе будут проверяться те лица, которые уже не получают деньги от государства. Он может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

Следует отметить, что если в ходе верификации будут выявлены нарушения, то те деньги, которые украинцы получили незаконно, заставят вернуть в бюджет. Однако это решение можно обжаловать в суде.